В Ярославле задержали еще четырех подозреваемых по делу о пытках в колонии

В Ярославле задержаны еще четверо подозреваемых по делу о пытках в колонии № 1, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По словам [пресс-секретаря Наталии] Сарбуновой, следствие ходатайствовало об аресте подозреваемых. Завтра суд изберет меру пресечения в отношении задержанных сотрудников ФСИН.

Ранее по делу об избиении в ярославской ИК-1 заключенного Евгения Макарова были задержаны восемь человек. Семеро из них арестованы, восьмого — замначальника колонии Ивана Калашникова — отпустили под домашний арест.

По утверждению правозащитников, на видеозаписи избиения Макарова изображены 18 сотрудников ИК-1.

Сам Евгений Макаров сейчас находится в колонии № 8 Ярославской области. В конце июля он вместе с несколькими другими заключенными объявил там голодовку, требуя улучшений условий содержания. Позже, по данным местной ОНК, они согласились прекратить протест.