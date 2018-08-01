В Москве арестованы два офицера ФСБ. Они занимались расследованием коррупции во ФСИН
Московский гарнизонный военный суд арестовал двух сотрудников управления «М» ФСБ Сергея Никитюка и Константина Струкова, которые занимались расследованием фактов коррупции во ФСИН.
Как сообщает «Коммерсант», офицеры подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2016 году Никитюк и Струков участвовали в незаконной сделке по отчуждению активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы.
Ранее на основании рапортов офицеров ФСБ было начато масштабное расследование во ФСИН, в рамках которого был задержан бывший заместитель директора ведомства Олег Коршунов. Ему вменяется растрата в размере 160 миллионов рублей.
Кроме того, Никитюк и Струков занимались оперативной разработкой бывшего главы ФСИН Александра Реймера, осужденного за махинации с электронными браслетами на восемь лет лишения свободы.
Арестованные офицеры ФСБ не признают вины в мошенничестве и уже обжаловали свой арест. Их адвокат не исключает, что уголовное преследование его подзащитных является местью за их профессиональную деятельность.
Источники «Ъ» в силовых структурах подчеркнули, что майор Никитюк и капитан Струков служили в одном из элитных подразделений центрального аппарата ФСБ — управлении «М», которому поручено контрразведывательное обеспечение и борьба с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и ФССП.