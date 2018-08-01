В Москве арестованы два офицера ФСБ. Они занимались расследованием коррупции во ФСИН

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух сотрудников управления «М» ФСБ Сергея Никитюка и Константина Струкова, которые занимались расследованием фактов коррупции во .

Как сообщает «Коммерсант», офицеры подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2016 году Никитюк и Струков участвовали в незаконной сделке по отчуждению активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы.

Ранее на основании рапортов офицеров ФСБ было начато масштабное расследование во ФСИН, в рамках которого был задержан бывший заместитель директора ведомства Олег Коршунов. Ему вменяется растрата в размере 160 миллионов рублей.

Кроме того, Никитюк и Струков занимались оперативной разработкой бывшего главы ФСИН Александра Реймера, осужденного за махинации с электронными браслетами на восемь лет лишения свободы.

Арестованные офицеры ФСБ не признают вины в мошенничестве и уже обжаловали свой арест. Их адвокат не исключает, что уголовное преследование его подзащитных является местью за их профессиональную деятельность.