В Краснодарском крае планируют построить трассу за 1,2 триллиона рублей. Она станет самой дорогой в России

Обновление: Минтранс заявил, что считает нецелесообразным реализацию проекта трассы Джубга — Сочи. В частности, цитирует РИА Новости заявление ведомства, осуществить проект крайне сложно технически, а затраты на него, по подсчетам Минтранса, составят не менее 1,6 триллиона рублей.

Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи, реализация которой, по предварительным данным, обойдется в 1,2 триллиона рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько федеральных источников.

В документах Росавтодора речь идет о реконструкции трассы, однако фактически предлагается построить новую четырехполосную скоростную дорогу с мостами и тоннелями. Длина трассы — 119,5 километра, расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Таким образом, предполагается, что путь от Джубги до Сочи займет около часа. Сейчас, чтобы преодолеть расстояние между этим двумя населенными пунктам, требуется не менее четырех часов.

Вопрос финансирования строительства пока не решен, отмечают собеседники издания. В числе прочего рассматривается вариант государственно-частного партнерства.