Украинский премьер предложил дать звание Героя боксеру, победившему россиянина в финале Всемирной суперсерии. Спортсмен отказался
Украинский боксер Александр Усик, победивший россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии и ставший абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, попросил не давать ему звание Героя Украины.
«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем. <…> Вот когда ты идешь и люди говорят: мы за тебя молимся, переживаем <…> — вот это признание, а не звезды, которые вы там раздаете кому попало», — заявил Усик.
Идею дать Усику звание Героя Украины высказал премьер-министр страны Владимир Гройсман, назвавший его победу «исторической». Он заявил, что предложит президенту Петру Порошенко наградить боксера.
Бой Усика и Гассиева прошел в Москве в ночь на 22 июля в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Усик стал первым победителем этого турнира в первом тяжелом весе и абсолютным чемпионом мира в этой категории, собрав чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBA.