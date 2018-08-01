Украинский премьер предложил дать звание Героя боксеру, победившему россиянина в финале Всемирной суперсерии. Спортсмен отказался

Украинский боксер Александр Усик, победивший россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии и ставший абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, попросил не давать ему звание Героя Украины.

«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем. <…> Вот когда ты идешь и люди говорят: мы за тебя молимся, переживаем <…> — вот это признание, а не звезды, которые вы там раздаете кому попало», — заявил Усик.

Идею дать Усику звание Героя Украины высказал премьер-министр страны Владимир Гройсман, назвавший его победу «исторической». Он заявил, что предложит президенту Петру Порошенко наградить боксера.