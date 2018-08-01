«Партия перемен» снимет Ростислава Мурзагулова с подмосковных выборов. Из-за него Гудков поссорился с Навальным
Председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков назвал ошибкой выдвижение Ростислава Мурзагулова в муниципальные депутаты горсовета Красногорска и пообещал отозвать его кандидатуру.
В своем телеграм-канале политик сообщил, что партия получила «ранее не известную информацию об участии Мурзагулова в применении административного ресурса на президентских выборах 2018 года». В качестве доказательств он представил ссылку на ресурс Medium, где приведены скриншоты переписки Ростислава Мурзагулова с бывшим заместителем главы управления внутренней политики президента РФ Радием Хабировым.
При этом подчеркну: систему характеризуют не ошибки, а реакция на них. Мы умеем исправлять неверные решения. Я благодарю всех, кто в корректной форме предупредил нас об этом.