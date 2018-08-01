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«Партия перемен» снимет Ростислава Мурзагулова с подмосковных выборов. Из-за него Гудков поссорился с Навальным

Дмитрий Гудков
06:40, 1 августа 2018
Надежный источник

Председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков назвал ошибкой выдвижение Ростислава Мурзагулова в муниципальные депутаты горсовета Красногорска и пообещал отозвать его кандидатуру.

В своем телеграм-канале политик сообщил, что партия получила «ранее не известную информацию об участии Мурзагулова в применении административного ресурса на президентских выборах 2018 года». В качестве доказательств он представил ссылку на ресурс Medium, где приведены скриншоты переписки Ростислава Мурзагулова с бывшим заместителем главы управления внутренней политики президента РФ Радием Хабировым.

При этом подчеркну: систему характеризуют не ошибки, а реакция на них. Мы умеем исправлять неверные решения. Я благодарю всех, кто в корректной форме предупредил нас об этом.

Дмитрий Гудков
Ранее из-за кандидатуры Мурзагулова у Дмитрия Гудкова возник конфликт с оппозиционером Алексеем Навальным. Основатель Фонда борьбы с коррупцией упрекнул «Партию перемен» в сотрудничестве с властями, назвав Мурзагулова «единороссовским ворьем». В ответ Гудков обвинил Навального в попытках «размежеваться».

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