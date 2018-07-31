Суд вернул в полицию материалы по делу Pussy Riot. Активистов оставили под стражей
Хамовнический суд Москвы не стал рассматривать административные материалы в отношении четверых участников группы Pussy Riot. Они были возвращены в полицию для устранения недостатков, препятствующих их рассмотрению по существу, сообщает «Интерфакс».
При этом, по словам адвоката задержанных, их отказались отпустить до заседания и повезли обратно в отделение.
Участники Pussy Riot Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева были задержаны сразу же после выхода из спецприемника, где отбывали 15 суток ареста за акцию в Лужниках во время финала ЧМ-2018.
После нового задержания на активистов составили протоколы об административных нарушениях за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (за ту же акцию) и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (за отказ участвовать в процессуальных действиях без адвоката).