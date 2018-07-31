Суд вернул в полицию материалы по делу Pussy Riot. Активистов оставили под стражей

Хамовнический суд Москвы не стал рассматривать административные материалы в отношении четверых участников группы Pussy Riot. Они были возвращены в полицию для устранения недостатков, препятствующих их рассмотрению по существу, сообщает «Интерфакс».

При этом, по словам адвоката задержанных, их отказались отпустить до заседания и повезли обратно в отделение.