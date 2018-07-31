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Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали за пикет в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Интерфакс
13:15, 31 июля 2018
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Председатель движения «За права человека» Лев Пономарев оштрафован на 10 тысяч рублей за одиночный пикет у здания Генпрокуратуры. Правозащитник требовал изменить меру пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой, обвиняемых по делу «Нового величия».

На Пономарева, напомнила пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы, был составлен протокол о нарушении правил пикетирования (ст.20.2 КоАП).

Правозащитник свою вину не признал.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек, их обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в России. В руководство организации, как следует из материалов дела, входил работавший под прикрытием полицейский. Родственники фигурантов дела заявляют, что обвиняемые стали жертвами провокации.
Изменить Марии Дубовик и Анне Павликовой меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест просили глава СПЧ при президенте РФ и уполномоченная по правам человека. Обе обвиняемые остаются под стражей.

Дело «Нового величия»

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