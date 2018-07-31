Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали за пикет в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Председатель движения «За права человека» Лев Пономарев оштрафован на 10 тысяч рублей за одиночный пикет у здания Генпрокуратуры. Правозащитник требовал изменить меру пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой, обвиняемых по делу «Нового величия».

На Пономарева, напомнила пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы, был составлен протокол о нарушении правил пикетирования (ст.20.2 КоАП).

Правозащитник свою вину не признал.