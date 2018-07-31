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«Коммерсант»: предвыборной программой Собянина станет ликвидация неравенства московских районов

Коммерсант
07:24, 31 июля 2018
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Мэрия Москвы в ближайшее время объявит о реализации программы «Мой район», цель которой — преодоление территориального неравенства в городе в течение пяти лет.

«Мой район», рассчитанный на 2018-2023 годы, пишет «Коммерсант», можно рассматривать как предвыборную программу Сергея Собянина, баллотирующегося на очередной срок на пост мэра.

Программа предполагает создание единого стандарта качества жизни и городской среды во всех муниципалитетах города, включая развитие здравоохранения, социальных услуг, досуговых и спортивных центров, улучшение условия для малого бизнеса, а также комплексное благоустройство территорий.

Частью этой программы, отмечает «Коммерсант», может считаться сеть МФЦ, уже созданная в муниципалитетах, выравнивание финансирования школ, а также новая транспортная система.

Все 125 программ «Мой район», которые будут представляться с начала августа, предельно детализованы. В агитационных материалах команда Сергея Собянина решила ставить именно на это — жителям районов предлагается поддерживать реконструкцию конкретных объектов с их адресами. 

Коммерсант
В Москве 125 районов и 21 поселение (в так называемой Новой Москве).
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

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