«Коммерсант»: предвыборной программой Собянина станет ликвидация неравенства московских районов

Мэрия Москвы в ближайшее время объявит о реализации программы «Мой район», цель которой — преодоление территориального неравенства в городе в течение пяти лет.

«Мой район», рассчитанный на 2018-2023 годы, пишет «Коммерсант», можно рассматривать как предвыборную программу Сергея Собянина, баллотирующегося на очередной срок на пост мэра.

Программа предполагает создание единого стандарта качества жизни и городской среды во всех муниципалитетах города, включая развитие здравоохранения, социальных услуг, досуговых и спортивных центров, улучшение условия для малого бизнеса, а также комплексное благоустройство территорий.

Частью этой программы, отмечает «Коммерсант», может считаться сеть МФЦ, уже созданная в муниципалитетах, выравнивание финансирования школ, а также новая транспортная система.