ФК «Краснодар» лишился спонсорской помощи поставщиков «Магнита» — после продажи сети Галицким
Футбольный клуб «Краснодар» Сергея Галицкого лишился шести крупных спонсоров. Из списка компаний, оказывающих поддержку клубу, исчезли поставщики сети «Магнит», долю в которой Галицкий продал в феврале. С «Краснодаром», выяснило РБК, в частности, больше не работают торговые марки «Ряба», «Слобода», «Балтика» и «Черкизово».
Среди тех, кто остался, — генеральный партнер ФК «Краснодар» компания Constell Group (по данным СПАРК, принадлежит Сергею Галицкому) и производитель смартфонов Meizu.
Источники РБК в двух компаниях — бывших партнерах «Краснодара» сообщили, что спонсирование клуба было прописано в рамках коммерческих взаимоотношений с сетью «Магнит». В пресс-службе ритейлера это опровергли, добавив, что не комментируют спонсорскую политику партнеров.
Сергей Галицкий в беседе с РБК в 2014 году говорил, что он лично не занимается привлечением спонсоров для «Краснодара», а то, что все они являются поставщиками «Магнита», называл следствием масштаба его бизнеса. «У нас около 10 тысяч поставщиков в России. Наверное, нет в России компаний, которые бы с нами не работали», — пояснял Галицкий РБК.