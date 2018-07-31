Футбольный клуб «Краснодар» Сергея Галицкого лишился шести крупных спонсоров. Из списка компаний, оказывающих поддержку клубу, исчезли поставщики сети «Магнит», долю в которой Галицкий продал в феврале. С «Краснодаром», выяснило РБК, в частности, больше не работают торговые марки «Ряба», «Слобода», «Балтика» и «Черкизово».

Среди тех, кто остался, — генеральный партнер ФК «Краснодар» компания Constell Group (по данным СПАРК, принадлежит Сергею Галицкому) и производитель смартфонов Meizu.

Источники РБК в двух компаниях — бывших партнерах «Краснодара» сообщили, что спонсирование клуба было прописано в рамках коммерческих взаимоотношений с сетью «Магнит». В пресс-службе ритейлера это опровергли, добавив, что не комментируют спонсорскую политику партнеров.