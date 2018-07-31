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Дворкович связал рост цен на бензин с «пересменкой в правительстве»

РБК
07:44, 31 июля 2018
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Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью РБК заявил, что рост цен на бензин в России связан с формированием нового кабинета министров.

Производители нефтепродуктов, по его мнению, воспользовались ситуацией и в течение двух-трех недель, пока шли перестановки в правительстве, подняли цены на фоне ожиданий, что налоги могут повыситься.

«Если бы были четкая работа во время смены правительства, четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — добавил Дворкович.

«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — сказал Дворкович.

РБК
В России с января по май, по данным Росстата, цены на бензин выросли на 7,3% при общем уровне инфляции в 1,6%. Пик роста пришелся на апрель-май. Для стабилизации ситуации на рынке были снижены акцизы на топливо.
Аркадий Дворкович с мая 2012 года по май 2018 года занимал пост вице-премьера, курируя, в числе прочего, топливно-энергетический комплекс. В новый кабинет министров, сформированный в мае, Дворкович не вошел. Сейчас он возглавляет фонд «Сколково».

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