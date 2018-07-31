Дворкович связал рост цен на бензин с «пересменкой в правительстве»

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью РБК заявил, что рост цен на бензин в России связан с формированием нового кабинета министров.

Производители нефтепродуктов, по его мнению, воспользовались ситуацией и в течение двух-трех недель, пока шли перестановки в правительстве, подняли цены на фоне ожиданий, что налоги могут повыситься.

«Если бы были четкая работа во время смены правительства, четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — добавил Дворкович.