ОНФ сообщил о нехватке учителей в российских школах

В российских школах не хватает учителей математики, иностранного и русского языков, а также учителей начальных классов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования», которые провели мониторинг зарплат и нагрузки учителей.

По данным ОНФ, полностью укомплектованными являются 52% школ в стране, в 37% учебных заведений не хватает одного-двух учителей-предметников, еще в 11% нет трех и более учителей.

В ходе исследования были опрошены более трех тысяч педагогов из 82 регионов России.