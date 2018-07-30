ОНФ сообщил о нехватке учителей в российских школах
В российских школах не хватает учителей математики, иностранного и русского языков, а также учителей начальных классов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования», которые провели мониторинг зарплат и нагрузки учителей.
По данным ОНФ, полностью укомплектованными являются 52% школ в стране, в 37% учебных заведений не хватает одного-двух учителей-предметников, еще в 11% нет трех и более учителей.
В ходе исследования были опрошены более трех тысяч педагогов из 82 регионов России.
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 34,9 тысячи рублей в 2017 году. При этом 60% педагогов, по данным РАНХиГС, недовольны своей зарплатой.
В новом правительстве РФ единое министерство образования было разделено на два ведомства: министерство науки и высшего образования и министерство просвещения, которое курирует школы и средние специальные учреждения. Министром просвещения назначена Ольга Васильева.