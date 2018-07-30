Майкл Макфол перестал заниматься наукой из-за российских санкций
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что вынужден прекратить научную карьеру из-за санкций, наложенных на него российским правительством. В интервью телеканалу MSNBC он сказал, что больше не может получить визу и приехать в Россию.
«Моя жизнь кардинально изменилась. У меня больше нет возможности проводить исследования, реальные исследования, основанные на сборе информации, из-за того, что я попал в список врагов Путина», — отметил Макфол.
Персональные санкции были наложены на Майкла Макфола в ноябре 2016 года. Как заявила тогда представительница МИД России Мария Захарова, «больше, чем Миша нагадил двусторонним отношениям [России и США], нагадить просто невозможно».
Макфол является профессором Стэнфордского университета c 1995 года. В мае 2018 года вышла его книга «От холодной войны к горячему миру: Американский посол в путинской России».