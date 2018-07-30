Майкл Макфол перестал заниматься наукой из-за российских санкций

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что вынужден прекратить научную карьеру из-за санкций, наложенных на него российским правительством. В интервью телеканалу MSNBC он сказал, что больше не может получить визу и приехать в Россию.

«Моя жизнь кардинально изменилась. У меня больше нет возможности проводить исследования, реальные исследования, основанные на сборе информации, из-за того, что я попал в список врагов Путина», — отметил Макфол.