Путин рассказал о приглашении Трампа в Москву

По словам Путина, он также готов принять приглашение Трампа и прилететь в Вашингтон, если для этого будут условия.

Президент России Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву. Об этом сам Путин рассказал на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

«Что касается встречи, я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие», — заявил Путин.

Путин и Трамп 16 июля впервые провели полноценные двусторонние переговоры. Они состоялись в Хельсинки.

Через несколько дней после этого в Белом доме заявили, что Трамп предложил Путину посетить Вашингтон осенью 2018 года и что стороны прорабатывают этот вопрос. Позже американская сторона сообщила, что встреча может состояться не раньше января 2019 года — когда закончит свою работу .