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По делу об убийстве фигуриста Дениса Тена арестовали третьего подозреваемого

Казинформ
05:45, 27 июля 2018
Надежный источник

В рамках расследования уголовного дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена арестованы трое подозреваемых, сообщил заместитель генпрокурора республики Марат Ахметжанов.

Ранее было известно о задержании двух участников преступления — 24-летнего уроженца Жамбылской области Нуралы Киясова и 23-летнего уроженца Кызылординской области Армана Кудайбергенова.

Третий фигурант дела арестован за недонесение о преступлении, рассказал Ахметжанов. Фамилию задержанного он не назвал.

Обновление. В пресс-службе суда Алма-Аты рассказали, что третьим арестованным по делу стала Жанар Толыбаева.

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирован их арест», — сказал Ахметжанов на брифинге в пятницу в Астане.

Казинформ
25-летний фигурист Денис Тен, бронзовый призер зимней Олимпиады в Сочи 2014 года, погиб в Алма-Ате 19 июля. Спортсмен получил тяжелое ножевое ранение в бедро в потасовке с ворами, которые пытались снять зеркала с его машины. Тен скончался от кровопотери в больнице.

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