По делу об убийстве фигуриста Дениса Тена арестовали третьего подозреваемого

В рамках расследования уголовного дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена арестованы трое подозреваемых, сообщил заместитель генпрокурора республики Марат Ахметжанов.

Ранее было известно о задержании двух участников преступления — 24-летнего уроженца Жамбылской области Нуралы Киясова и 23-летнего уроженца Кызылординской области Армана Кудайбергенова.

Третий фигурант дела арестован за недонесение о преступлении, рассказал Ахметжанов. Фамилию задержанного он не назвал.

Обновление. В пресс-службе суда Алма-Аты рассказали, что третьим арестованным по делу стала Жанар Толыбаева.