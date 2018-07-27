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Бразильский футболист «Краснодара» Ари получил российское гражданство

Спорт-Экспресс
06:26, 27 июля 2018
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Бразильский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари получил российское гражданство. Об этом игрок сообщил в своем инстаграме.

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В интервью «Спорт-Экспрессу» Ари сказал, что задумывается о том, чтобы остаться жить в России.

Я отыграл в России почти девять лет, и российское гражданство — награда. Мне в России все нравится, давно адаптировался. Теперь задумываюсь, не остаться ли здесь жить и вложить деньги в местные футбольные школы. К тому же тут живет моя дочь Ариани, готов остаться ради нее.

Спорт-Экспресс
Ари играет в чемпионате России по футболу с 2010 года, когда он заключил контракт с московским «Спартаком». Кроме того, он выступал за «Локомотив» и «Краснодар».
Получив гражданство, Ари сможет претендовать на попадание в сборную России, поскольку не заигран за бразильскую команду.
Несколько бразильских игроков в чемпионате России также получили российский паспорт. Среди них — полузащитник «Динамо» Жоаозиньо, вратарь «Локомотива» Гильерме и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Последний выступал в составе российской сборной на ЧМ-2018.
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