Верховный суд оправдал историка Петра Якира, осужденного за госизмену в 1945 году
Верховный суд России оправдал советского историка и правозащитника Петра Якира, осужденного по обвинению в госизмене в 1945 году.
Заседание проходило в закрытом режиме, так как его материалы имели гриф секретности. Суд также признал за наследниками Якира право на реабилитацию.
Якир в 1945 году был приговорен к восьми годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайны. В 1955 году его реабилитировали как репрессированного.
«Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 10 февраля 1945 года и определение военной коллегии ВС СССР от 18 июня 1955 в отношении Якира Петра Ионовича отменено. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений», — сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе суда.