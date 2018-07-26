Верховный суд оправдал историка Петра Якира, осужденного за госизмену в 1945 году

Верховный суд России оправдал советского историка и правозащитника Петра Якира, осужденного по обвинению в госизмене в 1945 году.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как его материалы имели гриф секретности. Суд также признал за наследниками Якира право на реабилитацию.

Якир в 1945 году был приговорен к восьми годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайны. В 1955 году его реабилитировали как репрессированного.