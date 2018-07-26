Бывшего замглавы МЧС заподозрили в попытке продать должность губернатора Ярославской области

Бывший замглавы МЧС Сергей Шляков, задержанный по подозрению в мошенничестве, якобы обещал бывшему чиновнику из Ярославской области способствовать его назначению на пост губернатора региона. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По версии следствия, в махинации также участвовали жители Подмосковья Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко, которые «не имели никакого отношения к властным структурам». Повлиять на назначение кого-либо на должность губернатора фигуранты дела не могли, отмечает газета.

Потерпевшим «Коммерсант» называет бывшего чиновника, который ранее занимал должность замгубернатора Ярославской области и работал в Совете Федерации, а в 2015 году захотел «вернуть былые позиции».

По данным «Интерфакса», фигуранты дела вымогали у него «сумму, эквивалентную 50 миллионам рублей».