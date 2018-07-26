Бывшего замглавы МЧС заподозрили в попытке продать должность губернатора Ярославской области
Бывший замглавы МЧС Сергей Шляков, задержанный по подозрению в мошенничестве, якобы обещал бывшему чиновнику из Ярославской области способствовать его назначению на пост губернатора региона. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По версии следствия, в махинации также участвовали жители Подмосковья Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко, которые «не имели никакого отношения к властным структурам». Повлиять на назначение кого-либо на должность губернатора фигуранты дела не могли, отмечает газета.
Потерпевшим «Коммерсант» называет бывшего чиновника, который ранее занимал должность замгубернатора Ярославской области и работал в Совете Федерации, а в 2015 году захотел «вернуть былые позиции».
По данным «Интерфакса», фигуранты дела вымогали у него «сумму, эквивалентную 50 миллионам рублей».
<…> Роль генерал-полковника в инкриминируемом преступлении пока довольно туманна и неочевидна. По некоторым данным, он лишь гарантировал бывшему чиновнику новое назначение.