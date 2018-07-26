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Бывшего замглавы МЧС заподозрили в попытке продать должность губернатора Ярославской области

Коммерсант
07:43, 26 июля 2018
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Бывший замглавы МЧС Сергей Шляков, задержанный по подозрению в мошенничестве, якобы обещал бывшему чиновнику из Ярославской области способствовать его назначению на пост губернатора региона. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По версии следствия, в махинации также участвовали жители Подмосковья Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко, которые «не имели никакого отношения к властным структурам». Повлиять на назначение кого-либо на должность губернатора фигуранты дела не могли, отмечает газета.

Потерпевшим «Коммерсант» называет бывшего чиновника, который ранее занимал должность замгубернатора Ярославской области и работал в Совете Федерации, а в 2015 году захотел «вернуть былые позиции».

По данным «Интерфакса», фигуранты дела вымогали у него «сумму, эквивалентную 50 миллионам рублей».

<…> Роль генерал-полковника в инкриминируемом преступлении пока довольно туманна и неочевидна. По некоторым данным, он лишь гарантировал бывшему чиновнику новое назначение.

Коммерсант
Генерал-полковник Сергей Шляков был задержан по подозрению в мошенничестве 25 июля. ТАСС писал, что дело может быть связано с махинациями при госзакупках. Позже агентство также сообщило, что бывший замминистра замешан в попытке продать должность губернатора.
Сергей Шляков занимал пост первого заместителя главы МЧС с 2013 по 2015 годы. За время своей карьеры он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участвовал в миротворческой миссии в Южной Осетии и возглавлял Академию гражданской защиты МЧС.
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