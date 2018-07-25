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Задержан бывший замглавы МЧС. Его подозревают в мошенничестве

Интерфакс
14:27, 25 июля 2018
Требует подтверждения

Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве при строительстве и закупках оборудования для ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В доме Шлякова в поселке Медвежьи Озера проведены обыски, добавил он. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество»). 

Официально правоохранительные органы сообщения о задержании бывшего первого замминистра МЧС не прокомментировали.

Генерал-полковник Сергей Шляков с 2013 по 2015 годы занимал пост первого заместителя главы МЧС. В 2012-2013 годах он был замглавы МЧС, а ранее, в числе прочего, руководил Академией гражданской защиты.
К какому периоду работы Шлякова в МЧС относятся нарушения, из-за которых возбуждено уголовное дело, пока неизвестно.
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