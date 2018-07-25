Задержан бывший замглавы МЧС. Его подозревают в мошенничестве

Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве при строительстве и закупках оборудования для ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В доме Шлякова в поселке Медвежьи Озера проведены обыски, добавил он. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество»).

Официально правоохранительные органы сообщения о задержании бывшего первого замминистра МЧС не прокомментировали.