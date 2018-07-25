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В результате серии терактов на юге Сирии погибли более 200 человек

AFP
19:59, 25 июля 2018
Надежный источник

В результате серии атак смертников на юге Сирии погиб 221 человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные британской организации Syrian Observatory for Human Rights.

Четверо смертников взорвались в городе Свейда, столице одноименной провинции, а еще несколько террористов атаковали жителей небольших поселков к северу и западу от города. 

Из поселков боевиков выбили прибывшие туда военные армии Башара Асада. В общей сложности, включая смертников, были убиты 38 террористов.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

«Это самое большое количество жертв [одной террористической атаки] в провинции Свейда с начала войны» и одна из наиболее крупных атак «Исламского государства» в Сирии вообще», — заявил председатель Syrian Observatory for Human Rights.

AFP
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