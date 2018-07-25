В результате серии терактов на юге Сирии погибли более 200 человек

В результате серии атак смертников на юге Сирии погиб 221 человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные британской организации Syrian Observatory for Human Rights.

Четверо смертников взорвались в городе Свейда, столице одноименной провинции, а еще несколько террористов атаковали жителей небольших поселков к северу и западу от города.

Из поселков боевиков выбили прибывшие туда военные армии Башара Асада. В общей сложности, включая смертников, были убиты 38 террористов.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».