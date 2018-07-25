Москалькова рассказала о планах паспортной амнистии

В России следует провести паспортную амнистию, заявила в интервью РБК уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

Амнистия, по словам Москальковой, может распространяться «на добропорядочных граждан», у которых «были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка, как правило, в 1990-е годы».

Сколько таких людей, отметила она, пока точно неизвестно, работа над реестром таких лиц не завершена. «Но при последней переписи населения около миллиона граждан заявили, что у них нет документов, удостоверяющих личность», — сказала Москалькова.