Умер бывший гендиректор Fiat Серджио Маркионне. Он руководил компанией 14 лет и спасал Chrysler от банкротства
Бывший гендиректор концерна Fiat Chrysler Серджио Маркионне умер в возрасте 66 лет. Информацию о его смерти подтвердили в компании Exor NV, которая владеет долей в Fiat Chrysler. Маркионне возглавлял концерн до 21 июля, когда его отправили в отставку по состоянию здоровья.
BREAKING: Fiat Chrysler's Sergio Marchionne has died, La Repubblica says https://t.co/HTPbcuQlRD pic.twitter.com/HkEH5uSwM4— Bloomberg (@business) July 25, 2018
Несколько дней назад Маркионне сделали операцию на плече в одной из клиник Цюриха. СМИ писали, что у него диагностировали саркому. Операция прошла с осложнениями: вследствие закупорки кровеносных сосудов врачи зафиксировали необратимые повреждения головного мозга, Маркионне впал в кому.
Серджио Маркионне в 2004 году занял пост гендиректора Fiat. Через 10 лет компания купила американского производителя автомобилей Chrysler, который переживал кризис и проходил процедуру банкротства. Маркионне готовил сделку по слиянию, а затем возглавил объединенную компанию. Он также занимал пост гендиректора Ferrari.