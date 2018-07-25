Умер бывший гендиректор Fiat Серджио Маркионне. Он руководил компанией 14 лет и спасал Chrysler от банкротства

Бывший гендиректор концерна Fiat Chrysler Серджио Маркионне умер в возрасте 66 лет. Информацию о его смерти подтвердили в компании Exor NV, которая владеет долей в Fiat Chrysler. Маркионне возглавлял концерн до 21 июля, когда его отправили в отставку по состоянию здоровья.

BREAKING: Fiat Chrysler's Sergio Marchionne has died, La Repubblica says https://t.co/HTPbcuQlRD pic.twitter.com/HkEH5uSwM4 — Bloomberg (@business) July 25, 2018

Несколько дней назад Маркионне сделали операцию на плече в одной из клиник Цюриха. СМИ писали, что у него диагностировали саркому. Операция прошла с осложнениями: вследствие закупорки кровеносных сосудов врачи зафиксировали необратимые повреждения головного мозга, Маркионне впал в кому.