Когда фотоаппарат лучше, чем смартфонПартнерский материал

Умер бывший гендиректор Fiat Серджио Маркионне. Он руководил компанией 14 лет и спасал Chrysler от банкротства

Bloomberg
11:35, 25 июля 2018
Надежный источник

Бывший гендиректор концерна Fiat Chrysler Серджио Маркионне умер в возрасте 66 лет. Информацию о его смерти подтвердили в компании Exor NV, которая владеет долей в Fiat Chrysler. Маркионне возглавлял концерн до 21 июля, когда его отправили в отставку по состоянию здоровья.

Несколько дней назад Маркионне сделали операцию на плече в одной из клиник Цюриха. СМИ писали, что у него диагностировали саркому. Операция прошла с осложнениями: вследствие закупорки кровеносных сосудов врачи зафиксировали необратимые повреждения головного мозга, Маркионне впал в кому.

Серджио Маркионне в 2004 году занял пост гендиректора Fiat. Через 10 лет компания купила американского производителя автомобилей Chrysler, который переживал кризис и проходил процедуру банкротства. Маркионне готовил сделку по слиянию, а затем возглавил объединенную компанию. Он также занимал пост гендиректора Ferrari.
новости

Студентка из Швеции остановила депортацию афганца. Она отказалась сесть на свое место в самолете

1 минута
новости

«Это такая маслянистая субстанция без запаха». Британец, выживший после отравления «Новичком», дал первое интервью

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы