Экзит-поллы показали победу сторонников послабления антиабортных законов на референдуме в Ирландии
В Ирландии сторонники послабления законов против абортов одержали победу на референдуме, следует из данных экзит-поллов.
Согласно опросам газеты The Irish Times, за изменение законодательства проголосовали 68% ирландцев, по данным телеканала RTE — 69%.
На голосование был вынесен вопрос о согласии на отмену поправки к конституции, согласно которой беременная женщина и нерожденный ребенок обладают одинаковым правом на жизнь. Победа сторонников перемен даст возможность принять закон, позволяющий женщинам делать аборт без медицинских показаний на сроке до 12 недель.
Похоже, что явка была выше, чем на референдуме об однополых браках и на последних парламентских выборах. Более 3,2 миллиона человек [при населении в 4,2 миллиона] зарегистрировались для участия в референдуме (англ. яз.).