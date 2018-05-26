Экзит-поллы показали победу сторонников послабления антиабортных законов на референдуме в Ирландии

BBC News
06:24, 26 мая 2018
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В Ирландии сторонники послабления законов против абортов одержали победу на референдуме, следует из данных экзит-поллов.

Согласно опросам газеты The Irish Times, за изменение законодательства проголосовали 68% ирландцев, по данным телеканала RTE — 69%.

На голосование был вынесен вопрос о согласии на отмену поправки к конституции, согласно которой беременная женщина и нерожденный ребенок обладают одинаковым правом на жизнь. Победа сторонников перемен даст возможность принять закон, позволяющий женщинам делать аборт без медицинских показаний на сроке до 12 недель.

Похоже, что явка была выше, чем на референдуме об однополых браках и на последних парламентских выборах. Более 3,2 миллиона человек [при населении в 4,2 миллиона] зарегистрировались для участия в референдуме (англ. яз.).

BBC News
По действующим законам, женщина может сделать в Ирландии аборт лишь при условии угрозы собственной жизни (в том числе угрозы самоубийства). Ежегодно около трех с половиной тысяч жительниц Ирландии выезжают за границу, чтобы прервать беременность.
Многие ирландцы, живущие за границей, сообщили в соцсетях, что едут на родину для участия в голосовании, сопроводив посты хэштегом #HomeToVote («Домой, чтобы проголосовать»). The New York Times пишет, что в Ирландию для референдума вернулись тысячи человек.

Подробнее об ирландском референдуме

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