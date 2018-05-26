Экзит-поллы показали победу сторонников послабления антиабортных законов на референдуме в Ирландии

В Ирландии сторонники послабления законов против абортов одержали победу на референдуме, следует из данных экзит-поллов.

Согласно опросам газеты The Irish Times, за изменение законодательства проголосовали 68% ирландцев, по данным телеканала RTE — 69%.

На голосование был вынесен вопрос о согласии на отмену поправки к конституции, согласно которой беременная женщина и нерожденный ребенок обладают одинаковым правом на жизнь. Победа сторонников перемен даст возможность принять закон, позволяющий женщинам делать аборт без медицинских показаний на сроке до 12 недель.