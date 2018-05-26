Руководителям кемеровского МЧС предъявили обвинения по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Следственный комитет предъявил обвинение главе управления МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора регионального ведомства Григорию Терентьеву.

Следствие считает, что Мамонтов и Терентьев в 2017-2018 годы не провели противопожарную проверку торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек.

Кроме того, Мамонтов, по версии СК, похитил «путем растраты» более 1,8 миллиона рублей, принадлежавших кемеровскому МЧС.