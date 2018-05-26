Руководителям кемеровского МЧС предъявили обвинения по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Следственный комитет предъявил обвинение главе управления МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора регионального ведомства Григорию Терентьеву.
Следствие считает, что Мамонтов и Терентьев в 2017-2018 годы не провели противопожарную проверку торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек.
Кроме того, Мамонтов, по версии СК, похитил «путем растраты» более 1,8 миллиона рублей, принадлежавших кемеровскому МЧС.
В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.