Руководителям кемеровского МЧС предъявили обвинения по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Следственный комитет России
06:44, 26 мая 2018
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Следственный комитет предъявил обвинение главе управления МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора регионального ведомства Григорию Терентьеву. 

Следствие считает, что Мамонтов и Терентьев в 2017-2018 годы не провели противопожарную проверку торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек.

Кроме того, Мамонтов, по версии СК, похитил «путем растраты» более 1,8 миллиона рублей, принадлежавших кемеровскому МЧС.

В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет России
Руководители кемеровского управления МЧС были задержаны 25 мая. Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» задержаны 10 человек, в том числе руководитель пожарного звена, первым приехавшего в торговый центр, и администрация «Зимней вишни».

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