Харви Вайнштейну предъявят обвинения по делу о домогательствах

The New York Times
21:06, 24 мая 2018
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Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявят обвинения по делу о сексуальных домогательствах и насилии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что Вайнштейн сдастся полиции Нью-Йорка и будет арестован.

Какие именно обвинения будут предъявлены продюсеру, пока не известно, но, по данным газеты, они будут связаны с делом Люсии Эванс, которая обвиняет продюсера в принуждении к оральному сексу во время деловой встречи в 2004 году.

Осенью 2017 года Харви Вайнштейна, одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда, обвинили в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин. Публикации о нем стали началом масштабной кампании против домогательств в США и других странах Запада.
Расследования в отношении Вайнштейна начались в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне.
Женщины обращались в полицию с обвинениями в адрес Вайнштейна и ранее, но это не приводило к предъявлению обвинений. В 2015 году в полицию Нью-Йорка обратилась модель Амбра Гутьере; но окружной прокурор Манхэттена не дал хода делу, сославшись на недостаток улик.

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