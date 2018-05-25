CNBC: Россия провела испытания ЗРК С-500 на рекордной дальности
Российские военные провели испытания зенитного ракетного комплекса С-500 на рекордном расстоянии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.
В ходе испытаний, по данным собеседников телеканала, ракета С-500 поразила цель, находившуюся на расстоянии 481 километр (299 миль). Это на 80 километров (50 миль) дальше, чем во время любых предыдущих тестов, данными о которых располагают американские спецслужбы, добавили они.
Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» разрабатывается концерном «Алмаз-Антей». Минобороны и представители ВПК пока не называли точной даты, когда С-500 планируется принять на вооружение.
CNBC 22 мая со ссылкой на источники в американских разведслужбах объявил о трех неудачных испытаниях ракеты с ядерной энергетической установкой, о которой президент России Владимир Путин говорил в марте во время послания Федеральному Собранию.
Еще одно новое оружие, представленное в послании Путина, — гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», — по данным источников CNBC в целом успешно проходит испытания.