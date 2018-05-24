Житель села в Якутии убил пятерых человек и покончил с собой

В селе Булгунняхтах в Якутии убиты пять человек, в том числе 10-летний ребенок, сообщило управление СК по региону. Убийство, по предварительным данным, совершил местный житель, который потом покончил с собой.

Тела погибших были найдены днем в четверг в трех домах на Лесной улице. По предварительным данным, 65-летний житель села, вооруженный гладкоствольным ружьем «Вепрь», пришел в дом своих соседей и несколько раз выстрелил в находившихся там женщину, мужчину и ребенка.

После этого он отправился в другой дом, где застрелил двух мужчин. Затем вернулся к себе домой и покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Представитель местной администрации предположил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что у совершившего убийство были психологические проблемы.

«Он переехал в село более 10 лет назад из Якутска. Ни с кем из односельчан не дружил, построил высокий забор, поставил металлические решетки на окна. По словам соседей, у него была мания преследования, постоянно чего-то боялся», — отметил представитель райадминистрации.

Один из жителей села также сообщил РИА Новости, что подозреваемый в убийстве почти не общался другими жителями.