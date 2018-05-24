Вячеслав Шатровский получил три года колонии за нападение на полицейского на акции 5 ноября

Такой же срок тюремного заключения для обвиняемого по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) требовал гособвинитель.

Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Вячеслава Шатровского, обвиняемого в нападении на полицейского на акции 5 ноября 2017 года, сообщает ОВД-Инфо.

48-летний Вячеслав Шатровский был задержан в Москве вместе с 23-летним сыном на акции 5 ноября 2017 года. На Шатровского завели уголовное дело, а его сын получил 15 суток ареста.

По версии следствия, Вячеслав Шатровский ударил полицейского кулаком в голову при проверке документов. Сам он заявлял, что вступился за сына, у которого произошел конфликт с полицейским. При задержания Шатровский получил травму головы.

5 ноября 2017 года запрещенное в России движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева попыталось вывести на улицы своих сторонников с требованием отставки президента Владимира Путина. Полиция задержала в семи российских городах 450 человек, в том числе около 300 человек в центре Москвы.