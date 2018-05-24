Волгоградского хакера задержали за кражи через Android-приложение

Group-IB
11:31, 24 мая 2018
Надежный источник

В Волгоградской области задержан участник хакерской группировки, которая с помощью вируса в мобильном приложении похищала с банковских счетов граждан до 500 тысяч рублей ежедневно. Об этом сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности и оказавшей помощь МВД в раскрытии преступления.

32-летний безработный из города Волжский, чье имя не называется, уже признал свою вину. Ему предъявлены обвинения по статьям «мошенничество» и «легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем».

Как рассказали в Group-IB, вирус-троян, с помощью которого осуществлялись хищения, был замаскирован под приложение мобильного банкинга «Банки на ладони» для Android, куда пользователи могли загрузить данные своих банковских карт. С 2016 года это приложение распространялось через спам-рассылки, интернет-форумы, а также официальный магазин GooglePlay.

Получая данные карт пользователей, злоумышленники переводили средства с их счетов небольшими суммами, вводя СМС-коды подтверждения операции, перехваченные с телефонов жертв.

В среднем хакерам удавалось ежедневно похищать от 100 тысяч рублей, но к началу 2018 года суммы ущерба возросли до 500 тысяч рублей в день. Часть денег переводилась в криптовалюту для безопасного вывода денег и маскировки следов преступления, рассказали в Group-IB.

Участник хакерской группировки, задержанный полицией, ранее был судим по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Обломки ракеты, которой сбили «Боинг» под Донецком. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Сколько стоит в Европе один квадратный метр жилья. В одной картинке