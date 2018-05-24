Волгоградского хакера задержали за кражи через Android-приложение

В Волгоградской области задержан участник хакерской группировки, которая с помощью вируса в мобильном приложении похищала с банковских счетов граждан до 500 тысяч рублей ежедневно. Об этом сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности и оказавшей помощь МВД в раскрытии преступления.

32-летний безработный из города Волжский, чье имя не называется, уже признал свою вину. Ему предъявлены обвинения по статьям «мошенничество» и «легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем».

Как рассказали в Group-IB, вирус-троян, с помощью которого осуществлялись хищения, был замаскирован под приложение мобильного банкинга «Банки на ладони» для Android, куда пользователи могли загрузить данные своих банковских карт. С 2016 года это приложение распространялось через спам-рассылки, интернет-форумы, а также официальный магазин GooglePlay.

Получая данные карт пользователей, злоумышленники переводили средства с их счетов небольшими суммами, вводя СМС-коды подтверждения операции, перехваченные с телефонов жертв.

В среднем хакерам удавалось ежедневно похищать от 100 тысяч рублей, но к началу 2018 года суммы ущерба возросли до 500 тысяч рублей в день. Часть денег переводилась в криптовалюту для безопасного вывода денег и маскировки следов преступления, рассказали в Group-IB.

Участник хакерской группировки, задержанный полицией, ранее был судим по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).