Президент Италии поручил сформировать правительство. Кандидатуру премьера согласовали спустя 11 недель после выборов

Президент Италии Серджо Матарелла поручил сформировать правительство страны 53-летнему профессору права Джузеппе Конте.

Кандидатуру Конте спустя 11 недель после выборов согласовали «Движение пяти звезд» и «Лига севера», получившие в парламенте больше всего мест.

После встречи с Матарелло Конте заявил, что будет «защитником всех итальянцев на международной сцене и в Европе» и собирается сформировать «правительство перемен».