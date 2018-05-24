Президент Италии поручил сформировать правительство. Кандидатуру премьера согласовали спустя 11 недель после выборов

BBC News
22:15, 23 мая 2018
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Президент Италии Серджо Матарелла поручил сформировать правительство страны 53-летнему профессору права Джузеппе Конте.

Кандидатуру Конте спустя 11 недель после выборов согласовали «Движение пяти звезд» и «Лига севера», получившие в парламенте больше всего мест.

После встречи с Матарелло Конте заявил, что будет «защитником всех итальянцев на международной сцене и в Европе» и собирается сформировать «правительство перемен».

После одобрения президента решение должен принять парламент. Обе партии имеют достаточно голосов в палате депутатов, но лишь небольшое большинство в Сенате (англ. яз.).

BBC News
Джузеппе Конте ранее не занимался политикой и не участвовал в выборах 2018 года. После объявления кандидатуры его Конте в СМИ высказали подозрения в подделке некоторых пунктов резюме. Его также заподозрили в неуплате налогов и штрафов.
Коалиция «Движения пяти звезд» и «Лиги севера» обещает ввести гарантированных доход для бедных семей, депортировать из страны 500 тысяч нелегальных мигрантов, ввести снизить подоходный налог.
«Движение пяти звезд» было основано комиком Беппе Грилло и стало популярным под лозунгами борьбы с истеблишментом. «Лига Севера» — националистическая партия, появившаяся как объединение сторонников обособления или даже независимости регионов на севере Италии.

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