Президент Италии поручил сформировать правительство. Кандидатуру премьера согласовали спустя 11 недель после выборов
Президент Италии Серджо Матарелла поручил сформировать правительство страны 53-летнему профессору права Джузеппе Конте.
Кандидатуру Конте спустя 11 недель после выборов согласовали «Движение пяти звезд» и «Лига севера», получившие в парламенте больше всего мест.
После встречи с Матарелло Конте заявил, что будет «защитником всех итальянцев на международной сцене и в Европе» и собирается сформировать «правительство перемен».
После одобрения президента решение должен принять парламент. Обе партии имеют достаточно голосов в палате депутатов, но лишь небольшое большинство в Сенате (англ. яз.).
Джузеппе Конте ранее не занимался политикой и не участвовал в выборах 2018 года. После объявления кандидатуры его Конте в СМИ высказали подозрения в подделке некоторых пунктов резюме. Его также заподозрили в неуплате налогов и штрафов.
Коалиция «Движения пяти звезд» и «Лиги севера» обещает ввести гарантированных доход для бедных семей, депортировать из страны 500 тысяч нелегальных мигрантов, ввести снизить подоходный налог.
«Движение пяти звезд» было основано комиком Беппе Грилло и стало популярным под лозунгами борьбы с истеблишментом. «Лига Севера» — националистическая партия, появившаяся как объединение сторонников обособления или даже независимости регионов на севере Италии.