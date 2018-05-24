Mail.ru и «Спутник» исключили Telegram из поисковой выдачи

Сайт мессенджера Telegram оказался недоступен в поисковой выдаче порталов Mail.ru и «Спутник».

Как пояснили газете «Коммерсант» в Роскомнадзоре, таким образом поисковики выполнили требование закона, обязывающего подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), которая была создана для ограничения доступа к заблокированным ресурсам.

Google и «Яндекс» пока не удаляют ссылки на мессенджер, но тестируют эту возможность. С их техническими специалистами «произведены обмен сведениями и отладка автоматической выгрузки для обработки сведений, получаемых из ФГИС, сейчас эти поисковики ведут тестирование сопряжения информационных систем», говорится в комментарии ведомства.