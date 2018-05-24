Бывший замглавы Новгорода приговорен к 11 годам за детскую порнографию и совращение малолетних

Бывший заместитель главы Великого Новгорода Вадим Фадеев приговорен к 11 годам колонии строгого режима за распространение детской порнографии и развратные действия по отношению к несовершеннолетним. Об этом сообщил СК в своем телеграм-канале.

Суд проходил в закрытом режиме. Во время следствия, как сообщалось, Фадеев свою вину не признавал.