Бывший замглавы Новгорода приговорен к 11 годам за детскую порнографию и совращение малолетних
08:00, 24 мая 2018
Надежный источник
Бывший заместитель главы Великого Новгорода Вадим Фадеев приговорен к 11 годам колонии строгого режима за распространение детской порнографии и развратные действия по отношению к несовершеннолетним. Об этом сообщил СК в своем телеграм-канале.
Суд проходил в закрытом режиме. Во время следствия, как сообщалось, Фадеев свою вину не признавал.
Вадим Фадеев, занимавший в тот момент пост вице-мэра Великого Новгорода, был арестован в мае 2016 года. Первоначально его обвинили в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242 УК). Затем к обвинению добавились развратные действия в отношении ребенка в возрасте от 12 до 14 лет (ч. 2 ст. 135 УК), сообщает «Медиазона».
Сборник