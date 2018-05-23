Сосед Анатолия Сердюкова пожаловался на резкое повышение квартплаты. Бывший министр обороны возглавляет ТСЖ в их доме

РБК
12:10, 23 мая 2018
Надежный источник

Плата за коммунальные услуги в доме в Молочном переулке в Москве, где председателем ТСЖ является бывший министр обороны Анатолий Сердюков, выросла вдвое. Об этом сообщил РБК один из жильцов дома — пластический хирург Александр Тепляшин.

«В платежных документах астрономические суммы, которые превышают все мыслимые и немыслимые тарифы. Раньше сумма была в районе 54 тысяч рублей Сейчас — то 112 тысяч рублей, то 90 тысяч рублей», — рассказала, в свою очередь, юрист Марина Киселева, представляющая интересы Тепляшина. Все жильцы дома, кроме Тепляшина, подчеркнула Киселева, связаны с Сердюковым.

Анатолий Сердюков, как сообщалось ранее, занимает пост главы ТСЖ дома в Молочном переулке с апреля 2016 года. До него ТСЖ возглавлял Александр Тепляшин.

ТСЖ пытается через суд взыскать с Тепляшина задолженность за коммунальные услуги за 2013-2017 годы. Сумма иска, рассказала юрист, составляет около 1,15 миллиона рублей. Очередное заседание суда намечено на вторую половину июня.

В ТСЖ «Молочный-6» отказались ответить на вопросы РБК, заявив лишь, что «суд разберется».

«Игнорируют показания счетчиков, произвольно меняют статьи платежей, капитальный ремонт приплюсовываются к общим коммунальным платежам и утверждают, что мы не платим», — рассказал хирург.

РБК
Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны в 2012 году на фоне коррупционного скандала, связанного с продажей имущества ведомства, так называемого дела «Оборонсервиса».
Главным фигурантом дела была глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. По данным СМИ, Сердюкова и Васильеву связывали близкие отношения.
Во время суда и следствия Васильева находилась под домашним арестом в своей квартире в доме номер 6 в Молочном переулке. В этом же доме, как сообщалось, владеют квартирами Анатолий Сердюков и его сестра Галина Пузикова.
В мае 2015 года Васильева была приговорена по делу «Оборонсервиса» к пяти годам заключения, но вышла на свободу после месяца в колонии по УДО. 
Анатолий Сердюков с октября 2015 года занимает пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех». 
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