Сосед Анатолия Сердюкова пожаловался на резкое повышение квартплаты. Бывший министр обороны возглавляет ТСЖ в их доме

Плата за коммунальные услуги в доме в Молочном переулке в Москве, где председателем ТСЖ является бывший министр обороны Анатолий Сердюков, выросла вдвое. Об этом сообщил РБК один из жильцов дома — пластический хирург Александр Тепляшин.

«В платежных документах астрономические суммы, которые превышают все мыслимые и немыслимые тарифы. Раньше сумма была в районе 54 тысяч рублей Сейчас — то 112 тысяч рублей, то 90 тысяч рублей», — рассказала, в свою очередь, юрист Марина Киселева, представляющая интересы Тепляшина. Все жильцы дома, кроме Тепляшина, подчеркнула Киселева, связаны с Сердюковым.

Анатолий Сердюков, как сообщалось ранее, занимает пост главы ТСЖ дома в Молочном переулке с апреля 2016 года. До него ТСЖ возглавлял Александр Тепляшин.

ТСЖ пытается через суд взыскать с Тепляшина задолженность за коммунальные услуги за 2013-2017 годы. Сумма иска, рассказала юрист, составляет около 1,15 миллиона рублей. Очередное заседание суда намечено на вторую половину июня.

В ТСЖ «Молочный-6» отказались ответить на вопросы РБК, заявив лишь, что «суд разберется».