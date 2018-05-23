РАН разработала проект научно-технического развития Крыма. На его запуск попросят семь миллиардов рублей
Российская академия наук подготовила программу научно-технического развития Крыма, на запуск которой потребуется семь миллиардов рублей. Проект был представлен делегацией руководства РАН на заседании правительства полуострова в Симферополе, сообщает «Коммерсант».
Главными проектами программы называются поиск подземных вод для решения проблемы водоснабжения Крыма, а также разработка нефтегазовых месторождений на шельфе полуострова. Третьим приоритетным проектом заявлена борьба с несанкционированными мусорными свалками.
Кроме того, ученые предложили проекты строительства всероссийского центра восстановительного лечения для детей и археологического центра в Керчи, который, по мнению главы Крыма Сергея Аксенова, должен не только повысить туристическую привлекательность региона, но и стать «инструментом борьбы с санкционным режимом». Также в программу предложили включить «стратегически важный» проект по выращиванию на полуострове семян сахарной свеклы.
В течение месяца ученые подготовят «дорожные карты» по всем проектам, а затем вместе с главой Крыма отправятся к президенту России защищать программу и просить поддержки, рассказал Сергей Аксенов.
Отметим, что 7 миллиардов, запрошенные РАН, составляют 4% расходов крымского бюджета (174 миллиарда рублей в 2018 году), или 5,3% всех безвозмездных поступлений в него из федерального бюджета по ФЦП социально-экономического развития региона (131 миллиард рублей). В отраслевом разрезе предлагаемая сумма сопоставима со всеми расходами Крыма на «культуру и кинематографию» (5,7 миллиарда рублей в 2018 году) либо половиной бюджетных расходов региона на здравоохранение (15,7 миллиарда рублей).