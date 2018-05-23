Госдуму попросили ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов

Transparency International
13:33, 23 мая 2018
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Некоммерческие организации отправили в Госдуму письмо с просьбой ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов. Копия письма опубликована на сайте «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Авторы обращения считают, что Госдума должна разработать и принять кодекс депутатской этики, запрещающий любые действия сексуального характера в отношении людей, с которыми депутат общается в рабочем статусе. За нарушение кодекса просят ввести ответственность вплоть до прекращения полномочий.

Письмо направлено главе комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой. Кроме «Трансперенси Интернешнл — Россия», его подписала проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ и три некоммерческих организации по защите прав женщин.

Государственная Дума до сих пор не приняла кодекс депутатской этики, хотя соответствующие рекомендации содержатся в Конвенции ООН против коррупции, которую Россия ратифицировала в 2006 году. Группа стран против коррупции (ГРЕКО) также регулярно рекомендуют России разработать кодекс депутатской этики.

Transparency International
В феврале 2018 года журналистки Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Дарья Жук («Дождь») и Екатерина Котрикадзе (RTVI) обвинили в сексуальных домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого. «Русская служба Би-би-си» обнародовала расшифровку аудиозаписи, на которой Слуцкий называет Рустамову «зайчуткой» и предлагает стать его любовницей.
Думская комиссия по этике рассмотрела жалобы журналисток и не нашла нарушений в поведении депутата. После этого некоторые российские СМИ отозвали своих корреспондентов из Госдумы (их в ответ лишили аккредитации), или отказались работать со Слуцким.

Домогательства в Госдуме

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