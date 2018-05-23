Госдуму попросили ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов

Некоммерческие организации отправили в Госдуму письмо с просьбой ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов. Копия письма опубликована на сайте «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Авторы обращения считают, что Госдума должна разработать и принять кодекс депутатской этики, запрещающий любые действия сексуального характера в отношении людей, с которыми депутат общается в рабочем статусе. За нарушение кодекса просят ввести ответственность вплоть до прекращения полномочий.

Письмо направлено главе комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой. Кроме «Трансперенси Интернешнл — Россия», его подписала проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ и три некоммерческих организации по защите прав женщин.