Верховный суд внес в Думу законопроект об «уголовном проступке»
Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о введении в Уголовный кодекс понятия «уголовного проступка», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы суда Вячеслава Лебедева.
Каких-либо подробностей об инициативе Лебедев не привел. В базе данных законопроектов Госдумы на момент публикации новости этого документа не было.
«Данная инициатива позволит сократить количество составов преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы. Ежегодно такая мера может применяться в отношении 40 тысяч лиц», — сказал Лебедев, выступая на Совете судей РФ.
Лебедев впервые предложил ввести в УК категорию уголовного проступка в 2016 году. В конце октября 2017 года СМИ писали, что соответствующий законопроект уже подготовлен.
Документ предполагал, что лица, впервые совершившие уголовный проступок, будут освобождены от полноценной уголовной ответственности: в частности, у них не будет судимости.
Новая норма может быть распространена примерно на 80 преступлений небольшой тяжести, наказание за которые не предусматривает лишения свободы.