Верховный суд внес в Думу законопроект об «уголовном проступке»

Каких-либо подробностей об инициативе Лебедев не привел. В базе данных законопроектов Госдумы на момент публикации новости этого документа не было.

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о введении в Уголовный кодекс понятия «уголовного проступка», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы суда Вячеслава Лебедева.

«Данная инициатива позволит сократить количество составов преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы. Ежегодно такая мера может применяться в отношении 40 тысяч лиц», — сказал Лебедев, выступая на Совете судей РФ.

Лебедев впервые предложил ввести в УК категорию уголовного проступка в 2016 году. В конце октября 2017 года СМИ писали , что соответствующий законопроект уже подготовлен.

Документ предполагал, что лица, впервые совершившие уголовный проступок, будут освобождены от полноценной уголовной ответственности: в частности, у них не будет судимости.

Новая норма может быть распространена примерно на 80 преступлений небольшой тяжести, наказание за которые не предусматривает лишения свободы.