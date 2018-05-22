Украинская полиция обвинила более половины профессиональных футбольных клубов страны в договорных матчах

Украинская полиция сообщила, что около 30 из 52 украинских профессиональных футбольных клубов участвовали в договорных матчах.

Речь идет про пять из 12 клубов украинской Премьер-лиги — «Ворсклу», «Зарю», «Александрию», «Олимпик» и «Зирку» и про 16 из 18 клубов Первой лиги. В общей сложности речь идет про 35 клубов, среди которых есть любительские.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, речь идет о «57 доказанных эпизодах» с участием 320 человек. Следствию удалось выявить пять преступных группировок, в которые входили «президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры».

«Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии, и получали огромные прибыли», — заявил Аваков. В общей сложности преступники зарабатывали до пяти миллионов долларов в год, сообщили в полиции.

Возбуждены уголовные дела по статьям о подкупе должностных лиц и противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований. В полиции заявили, что пока не планируют задерживать и «бросать в камеры» подозреваемых.