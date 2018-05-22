The Bell назвал Игоря Шувалова кандидатом на пост главы Внешэкономбанка

Бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову предложена должность главы Внешэкономбанка, сообщает The Bell со ссылкой на несколько источников.

По данным чиновника одного из профильных министерств, соответствующее предложение Шувалову 20 мая сделал президент РФ Владимир Путин, и бывший первый вице-премьер согласился.

Один из собеседников издания утверждает, что о назначении Шувалова будет объявлено уже 22 мая. Другой источник, в свою очередь, сообщил, что информации о принятом по поводу кандидатуры Шувалова решении пока нет, как и «подписанной бумаги».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать сообщения о возможном назначении Шувалова отказался. «Никогда не обсуждаем кадровые темы, не будем делать и сейчас», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.