Российские военные уничтожили беспилотник в районе авиабазы Хмеймим в Сирии

Интерфакс
21:16, 21 мая 2018
Надежный источник

Неизвестный беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны на подлете к российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя базы.

Пострадавших в результате происшествия нет, база также не получила материального ущерба, заявил собеседник агентства.

Ранее сирийское издание Muraselon сообщило со ссылкой на источники, что российские ПВО с помощью четырех ракет сбили дроны с небольшими бомбами.

«21 мая c наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы „Хмеймим“ на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы цель была уничтожена», — сказал представитель авиабазы.

Интерфакс
Беспилотники атаковали несколько российских военных баз в Сирии в марте и январе; атаки удалось отбить. Также сообщалось, что дроны атаковали базу Хмеймим в новогоднюю ночь, из-за чего пострадали более десяти военнослужащих и были уничтожены семь самолетов.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Покупать, воровать или подписываться? Как платить в интернете (и за что)
44 минуты
новости

Лава от вулкана Килауэа на Гавайях достигла океана. Фотография

шапито

Хиллари Клинтон пришла в Йельский университет с шапкой-ушанкой

48 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы