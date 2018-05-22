Российские военные уничтожили беспилотник в районе авиабазы Хмеймим в Сирии
Неизвестный беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны на подлете к российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя базы.
Пострадавших в результате происшествия нет, база также не получила материального ущерба, заявил собеседник агентства.
Ранее сирийское издание Muraselon сообщило со ссылкой на источники, что российские ПВО с помощью четырех ракет сбили дроны с небольшими бомбами.
«21 мая c наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы „Хмеймим“ на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы цель была уничтожена», — сказал представитель авиабазы.