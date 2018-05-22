ФИФА не нашла доказательств употребления допинга членами сборной России по футболу

Проверка в отношении ряда игроков, которые не будут участвовать в чемпионате мира, продолжается.

ФИФА в первую очередь проверила потенциальных участников чемпионата мира 2018 года и не нашла доказательств нарушений. В ходе проверки, в частности, были заново проанализированы допинг-пробы упомянутых в докладах Макларена игроков.

Международная федерация футбола (ФИФА) закончила проверку возможных допинговых нарушений, которую проводили в отношении ряда российских футболистов после публикации докладов комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

ФИФА сообщила свои выводы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), и ВАДА согласилось с решением закрыть дела (англ. яз.).

В одном из докладов комиссии Ричарда Макларена говорилось о сокрытии положительных допинг-проб 11 российских футболистов. Их имена не были названы. Пробы этих игроков, как предполагала комиссия, были помечены как отрицательные с ведома бывшего министра спорта России Виталия Мутко.

Расследования и публикации о допинге в российском спорте привели к дисквалификации многих российских спортсменов в разных видах спорта, в первую очередь — в легкой атлетике.

Российских легкоатлетов не допустили до участия в летних Олимпийских играх 2016 года. В 2018 году от зимней Олимпиады отстранили всю сборную России — спортсмены, которых допустили до соревнований в индивидуальном порядке, выступали под нейтральным флагом.