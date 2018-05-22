ФИФА не нашла доказательств употребления допинга членами сборной России по футболу
Международная федерация футбола (ФИФА) закончила проверку возможных допинговых нарушений, которую проводили в отношении ряда российских футболистов после публикации докладов комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
ФИФА в первую очередь проверила потенциальных участников чемпионата мира 2018 года и не нашла доказательств нарушений. В ходе проверки, в частности, были заново проанализированы допинг-пробы упомянутых в докладах Макларена игроков.
Проверка в отношении ряда игроков, которые не будут участвовать в чемпионате мира, продолжается.
ФИФА сообщила свои выводы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), и ВАДА согласилось с решением закрыть дела (англ. яз.).