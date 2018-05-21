X5 Retail Group планирует закрыть магазины «Перекресток Экспресс»

Компания X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не смогла найти покупателя на магазины «Перекресток Экспресс» и начала их закрывать, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к ритейлеру.

По данным издания, за семь месяцев количество магазинов «Перекресток Экспресс» уменьшилось в полтора раза.

В декабре, сообщил собеседник газеты, сокращенную сеть магазинов этого формата повторно выставят на продажу. Если покупатель не найдется, все оставшиеся к этому моменту «Перекрестки Экспресс» будут закрыты.