X5 Retail Group планирует закрыть магазины «Перекресток Экспресс»
Компания X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не смогла найти покупателя на магазины «Перекресток Экспресс» и начала их закрывать, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к ритейлеру.
По данным издания, за семь месяцев количество магазинов «Перекресток Экспресс» уменьшилось в полтора раза.
В декабре, сообщил собеседник газеты, сокращенную сеть магазинов этого формата повторно выставят на продажу. Если покупатель не найдется, все оставшиеся к этому моменту «Перекрестки Экспресс» будут закрыты.
«Идет активная оптимизация сети, в ходе которой закрываются неэффективные магазины, продолжается поиск покупателя на оставшиеся активы» — такой комментарий на запрос «Ъ» предоставили в X5.