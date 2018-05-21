X5 Retail Group планирует закрыть магазины «Перекресток Экспресс»

Коммерсант
05:41, 21 мая 2018
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Компания X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не смогла найти покупателя на магазины «Перекресток Экспресс» и начала их закрывать, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к ритейлеру.

По данным издания, за семь месяцев количество магазинов «Перекресток Экспресс» уменьшилось в полтора раза.

В декабре, сообщил собеседник газеты, сокращенную сеть магазинов этого формата повторно выставят на продажу. Если покупатель не найдется, все оставшиеся к этому моменту «Перекрестки Экспресс» будут закрыты.

«Идет активная оптимизация сети, в ходе которой закрываются неэффективные магазины, продолжается поиск покупателя на оставшиеся активы» — такой комментарий на запрос «Ъ» предоставили в X5. 

Коммерсант
О продаже «Перекрестков Экспресс» X5 Retail Group объявила в октябре 2017 года. На тот момент, по данным «Infoline-Аналитики», сеть состояла из 170 магазинов. По состоянию на середину мая, в России работало 116 «Перекрестков Экспресс».
По итогам 2017 года, отмечает «Коммерсант» «Перекресток Экспресс» была единственной сетью в составе X5 Retail Group с отрицательной динамикой продаж. 
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