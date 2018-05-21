СК возбудил дело о халатности против администрации школы в Ивантеевке, где девятиклассник устроил стрельбу

В отношении сотрудников школы в подмосковном городе Ивантеевка, где в прошлом году девятиклассник устроил стрельбу, возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным агентства, знакомые подростка рассказали следствию, что лично предупреждали директора школы о планах девятиклассника совершить противоправные действия в учебном заведении. «Руководство школы не предприняло никаких действий, и поэтому было принято решение о возбуждении дела о халатности», — рассказал собеседник ТАСС.

По информации агентства, дело возбуждено в отношении руководителей и сотрудников охраны школы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.