СК возбудил дело о халатности против администрации школы в Ивантеевке, где девятиклассник устроил стрельбу
В отношении сотрудников школы в подмосковном городе Ивантеевка, где в прошлом году девятиклассник устроил стрельбу, возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По данным агентства, знакомые подростка рассказали следствию, что лично предупреждали директора школы о планах девятиклассника совершить противоправные действия в учебном заведении. «Руководство школы не предприняло никаких действий, и поэтому было принято решение о возбуждении дела о халатности», — рассказал собеседник ТАСС.
По информации агентства, дело возбуждено в отношении руководителей и сотрудников охраны школы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В сентябре 2017 года девятиклассник из Ивантеевки принес в школу пневматическую винтовку, кухонный топорик и петарды. Он ранил учительницу топориком и устроил стрельбу. В результате инцидента, кроме педагога, пострадали трое учеников, которые выпрыгнули со второго этажа при попытке спастись.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова вскоре после происшествия сообщила, что одноклассники устроившего стрельбу старшеклассника предупреждали директора школы о готовящемся нападении.
Подростка из Ивантеевки обвиняют по пяти уголовным статьям, в том числе в хулиганстве и покушении на убийство. Он находится под арестом. Адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный полностью признал вину.