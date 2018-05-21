Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на очередной срок. Как объявил венесуэльский Центризбирком, по итогам голосования, прошедшего 20 мая, Мадуро набрал почти 68% голосов избирателей, опередив своего ближайшего соперника Энри Фалькона более чем на 40 процентных пунктов.

Фалькон еще до объявления итогов выборов объявил, что не признает их результаты. Голосование, по его словам, проходило с многочисленными нарушениями, и он требует повторных выборов.

Мадуро, в свою очередь, сообщил, что готов встретиться с Фальконом, чтобы обсудить будущее страны.

Основные оппозиционные партии Венесуэлы бойкотировали выборы, призвав своих сторонников поступить так же.

США и ряд других государств еще до начала голосования заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле, из-за того, что до участия в них не были допущены некоторые ключевые оппозиционные политики.