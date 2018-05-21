Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы

Associated Press
05:20, 21 мая 2018
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Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на очередной срок. Как объявил венесуэльский Центризбирком, по итогам голосования, прошедшего 20 мая, Мадуро набрал почти 68% голосов избирателей, опередив своего ближайшего соперника Энри Фалькона более чем на 40 процентных пунктов.

Фалькон еще до объявления итогов выборов объявил, что не признает их результаты. Голосование, по его словам, проходило с многочисленными нарушениями, и он требует повторных выборов.

Мадуро, в свою очередь, сообщил, что готов встретиться с Фальконом, чтобы обсудить будущее страны.

Основные оппозиционные партии Венесуэлы бойкотировали выборы, призвав своих сторонников поступить так же.

США и ряд других государств еще до начала голосования заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле, из-за того, что до участия в них не были допущены некоторые ключевые оппозиционные политики.

Николас Мадуро занял пост президента Венесуэлы после смерти Уго Чавеса в 2013 году. Около месяца Мадуро был исполняющим обязанности президента, а после прошедших досрочных выборов стал президентом. Тогда он опередил кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса на 1,5%. Каприлес итоги выборов не признал.
Во время первого президентского срока Мадуро в Венесуэле резко ухудшилась ситуация в экономике, курс национальной валюты обрушился, уровень жизни снизился. В стране неоднократно проходили массовые антиправительственные выступления, сопровождавшиеся столкновениями демонстрантов и полиции, в результате которых гибли люди.
Президент Венесуэлы избирается на шестилетний срок. Инаугурация избранного президента состоится в январе 2019 года. 

Венесуэла при Николасе Мадуро

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