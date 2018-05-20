Канада осталась без медалей чемпионата мира по хоккею

Meduza
16:18, 20 мая 2018
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Сборная Канады по хоккею проиграла американцам матч за бронзовые медали чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды США.

Третью и четвертую шайбы американцы забросили в пустые ворота, когда в концовке заключительного периода канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока.

В финале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, сыграют сборные Швеции и Швейцарии.
Сборная России вылетела с турнира на стадии ¼ финала, проиграв в овертайме канадцам со счетом 4:5.
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