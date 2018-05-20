Канада осталась без медалей чемпионата мира по хоккею

Третью и четвертую шайбы американцы забросили в пустые ворота, когда в концовке заключительного периода канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Сборная Канады по хоккею проиграла американцам матч за бронзовые медали чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды США.

В финале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, сыграют сборные Швеции и Швейцарии.

Сборная России вылетела с турнира на стадии ¼ финала, проиграв в овертайме канадцам со счетом 4:5.