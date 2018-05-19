В Петербурге силовики сорвали панк-концерт
В Санкт-Петербурге сотрудники Специального отряда быстрого реагирования и центра МВД по противодействию экстремизму (центра «Э») сорвали панк-концерт в клубе Manhattan, сообщает «Медиазона» со ссылкой на посетителей мероприятия и музыкантов.
Силовики ворвались в клуб около часа ночи, велели всем присутствовавшим повернуться лицами к стене, после чего начали проверять у них документы, переписывать данные и отпускать по одному, пишет издание. При этом они нецензурно ругались и «немного применяли физическую силу».
Несколько человек, в том числе музыканты, были задержаны. Представители власти также изъяли всю атрибутику, которая продавалась в клубе.
В полиции сообщение о срыве концерта пока не прокомментировали.
Во встрече Punkʼs not Dead «ВКонтакте» более 400 участников. На концерте должны были выступить панк-рок и ска-кор группы из Твери, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и Петербурга.