В Ставропольском крае попытались скрыть крушение вертолета

В Ставропольском крае проводится доследственная проверка по факту падения вертолета Ми-2.

По данным Следственного комитета, вертолет разбился днем 16 мая при проведении авиационных сельскохозяйственных работ в нескольких километрах от поселка Мирный в Курском районе.

При этом, предполагают следователи, после крушения вертолет пытались закопать, чтобы скрыть факт аварии.

По данным «Кавказского узла», вертолет принадлежал председателю колхоза имени Ленина станицы Галюгаевская.

В результате аварии тяжелые ранения получил 62-летний пилот Ми-2. Он доставлен в больницу Моздока с ожогами более 70% поверхности тела.