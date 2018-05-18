В Ставропольском крае попытались скрыть крушение вертолета
В Ставропольском крае проводится доследственная проверка по факту падения вертолета Ми-2.
По данным Следственного комитета, вертолет разбился днем 16 мая при проведении авиационных сельскохозяйственных работ в нескольких километрах от поселка Мирный в Курском районе.
При этом, предполагают следователи, после крушения вертолет пытались закопать, чтобы скрыть факт аварии.
По данным «Кавказского узла», вертолет принадлежал председателю колхоза имени Ленина станицы Галюгаевская.
В результате аварии тяжелые ранения получил 62-летний пилот Ми-2. Он доставлен в больницу Моздока с ожогами более 70% поверхности тела.
На месте происшествия следователями обнаружены следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с помощью трактора. В ходе осмотра следователи выкопали из земли обгоревшие части вертолета, которые на ощупь еще были теплыми от пожара.