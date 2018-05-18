В Москве на полицейского завели дело за пост во «ВКонтакте». В его словах нашли признаки унижения русских

РБК
14:36, 18 мая 2018
Требует подтверждения

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды в отношении сотрудника УВД на Московском метрополитене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По версии следствия, не позднее 1 января 2017 года подозреваемый сделал в соцсети «ВКонтакте» репост видеозаписи «Пьяный русский vs узбек». Он сопроводил пост комментарием, в котором следователи нашли признаки унижения русских по национальному признаку.

Материалы для привлечения полицейского к уголовной ответственности собрали сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области. По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, мера пресечения в отношении сержанта не избиралась.

Как пишет РБК, подозреваемый — 35-летний старший сержант комендантской роты УВД на Московском метрополитене. Он живет в Коломне и, по словам источника издания в полиции, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.

По версии следствия, 35-летний полицейский из Коломны еще в феврале 2009 года, «используя неустановленные технические средства выхода в телекоммуникационную сеть интернет, зарегистрировался в социальной сети „ВКонтакте“ под именем Володимир Синеко». 

РБК
Уголовная статья о возбуждении ненависти либо вражды предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
В 2017 году по 282-й статье были осуждены 460 человек; это на 17% больше, чем в 2016-м. За последние пять лет число приговоров по этой статье выросло в 2,5 раза.
Многие из осужденных по 282-й статье получили наказание за посты в социальных сетях, в основном, во «ВКонтакте». Правозащитники не раз критиковали статью за чрезмерно широкие трактовки.

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