В Москве на полицейского завели дело за пост во «ВКонтакте». В его словах нашли признаки унижения русских

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды в отношении сотрудника УВД на Московском метрополитене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По версии следствия, не позднее 1 января 2017 года подозреваемый сделал в соцсети «ВКонтакте» репост видеозаписи «Пьяный русский vs узбек». Он сопроводил пост комментарием, в котором следователи нашли признаки унижения русских по национальному признаку.

Материалы для привлечения полицейского к уголовной ответственности собрали сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области. По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, мера пресечения в отношении сержанта не избиралась.

Как пишет РБК, подозреваемый — 35-летний старший сержант комендантской роты УВД на Московском метрополитене. Он живет в Коломне и, по словам источника издания в полиции, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.