В Краснодаре напали на координатора движения «Голос»

Давид Канкия
13:04, 18 мая 2018
Надежный источник

В Краснодаре напали на регионального координатора движения «Голос» Давида Канкию. Об этом он сам написал в фейсбуке.

Нападавших было двое. Они избили Канкию в подъезде его дома, а также брызнули ему в глаза жидкостью из перцового баллончика. На место происшествия приехали скорая и полиция.

Опубликовано Евгением Витишко 18 мая 2018 г.

Пострадавший сообщил «Медиазоне», что отказался ехать в травмпункт, потому что сегодня он должен улететь в командировку и хочет успеть на самолет. Нападение Канкия связал со своей деятельностью в рамках движения «Голос».

Господа силовики, большое спасибо за такое внимание к моей скромной персоне. Но вы уже хотя бы прямо сказали, чего вам от меня надо? То аресты, то слежка с избиением. Зачем вы так позоритесь?

Давид Канкия
В марте суд арестовал Канкию на пять суток по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Правозащитника задержали после пресс-конференции, которая была посвящена нарушениям на президентских выборах.
В феврале Канкия также был арестован на пять суток за неповиновение полицейским. Его задержали за день до лекции о нарушениях на выборах, которую он должен был прочитать наблюдателям из штаба Навального.
Движение в защиту прав избирателей «Голос» — общественная организация по независимому наблюдению за выборами в России.
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