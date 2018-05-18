В Краснодаре напали на координатора движения «Голос»
В Краснодаре напали на регионального координатора движения «Голос» Давида Канкию. Об этом он сам написал в фейсбуке.
Нападавших было двое. Они избили Канкию в подъезде его дома, а также брызнули ему в глаза жидкостью из перцового баллончика. На место происшествия приехали скорая и полиция.
Опубликовано Евгением Витишко 18 мая 2018 г.
Пострадавший сообщил «Медиазоне», что отказался ехать в травмпункт, потому что сегодня он должен улететь в командировку и хочет успеть на самолет. Нападение Канкия связал со своей деятельностью в рамках движения «Голос».
Господа силовики, большое спасибо за такое внимание к моей скромной персоне. Но вы уже хотя бы прямо сказали, чего вам от меня надо? То аресты, то слежка с избиением. Зачем вы так позоритесь?