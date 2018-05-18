Невесту принца Гарри Меган Маркл поведет к алтарю отец жениха

Во время церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл невесту к алтарю поведет отец жениха — принц Чарльз. Об этом объявила пресс-служба королевской семьи.

В заявлении говорится, что Маркл сама обратилась к Чарльзу с такой просьбой, и он с радостью согласился.

Предполагалось, что эту роль традиционно исполнит отец невесты — Томас Маркл. Однако 17 мая было объявлено, что он не сможет приехать на свадьбу из США из-за перенесенного сердечного приступа. Кенсингтонский дворец не стал раскрывать никаких подробностей о состоянии здоровья Маркла.

Сайт TMZ 16 мая сообщал, что Марклу проведено , он чувствует себя удовлетворительно.