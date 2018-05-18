На Сахалине в новом перинатальном центре второй раз за месяц обвалился потолок
В перинатальном центре в Южно-Сахалинске, открытом в апреле, второй раз за месяц обвалился подвесной потолок.
Фрагменты потолочных плит упали в коридоре гинекологического отделения, сообщает Sakhalin.info со ссылкой на региональный Минздрав. В результате происшествия никто не пострадал.
Как пояснили представители областного министерства здравоохранения, из-за посторонних предметов — памперсов и тряпок — засорилась канализационная труба, проложенная над подвесным потолком. В стыке трубы возникла протечка, размочившая потолочные плиты.
«Проблема с трубой в данный момент решена, потолочную плитку заменили», — сообщили представители регионального Минздрава, обратившись с просьбой к пациентам перинатального центра и не выбрасывать в канализацию посторонние предметы.
Это уже второй случай обрушения фрагментов подвесного потолка в перинатальном центре в Южно-Сахалинске. Первый раз потолочные плитки обвалились в конце апреля. Тогда региональный Минздрав связал произошедшее с проверкой систем вентиляции и пожарной сигнализации, проложенными под подвесным потолком.
После первого обрушения Минздрав объявил, что проведено полное обследование всех потолочных креплений, которое показало их надежность. Sakhalin.Info, в свою очередь, сообщает, что перинатальный центр также проверяли общественные организации, которые нашли многочисленные недостатки.
«Мы в шоке от здания. Везде дует, трещины по стенам, палаты недоукомплектованы. По-хорошему, им надо было все хорошо доделать и только потом открывать здание. Скорее всего, скоро полезет плесень, а здесь и беременные, и детки. С учетом того, сколько всего в этот центр вложили, то, что сейчас происходит, — просто странно», — комментируют ситуацию сахалинки, которые проходят лечение в центре.