На Сахалине в новом перинатальном центре второй раз за месяц обвалился потолок

Sakhalin.Info
07:57, 18 мая 2018
Надежный источник

В перинатальном центре в Южно-Сахалинске, открытом в апреле, второй раз за месяц обвалился подвесной потолок.

Фрагменты потолочных плит упали в коридоре гинекологического отделения, сообщает Sakhalin.info со ссылкой на региональный Минздрав. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пояснили представители областного министерства здравоохранения, из-за посторонних предметов — памперсов и тряпок — засорилась канализационная труба, проложенная над подвесным потолком. В стыке трубы возникла протечка, размочившая потолочные плиты.

«Проблема с трубой в данный момент решена, потолочную плитку заменили», — сообщили представители регионального Минздрава, обратившись с просьбой к пациентам перинатального центра и не выбрасывать в канализацию посторонние предметы.

Это уже второй случай обрушения фрагментов подвесного потолка в перинатальном центре в Южно-Сахалинске. Первый раз потолочные плитки обвалились в конце апреля. Тогда региональный Минздрав связал произошедшее с проверкой систем вентиляции и пожарной сигнализации, проложенными под подвесным потолком.

После первого обрушения Минздрав объявил, что проведено полное обследование всех потолочных креплений, которое показало их надежность. Sakhalin.Info, в свою очередь, сообщает, что перинатальный центр также проверяли общественные организации, которые нашли многочисленные недостатки.

«Мы в шоке от здания. Везде дует, трещины по стенам, палаты недоукомплектованы. По-хорошему, им надо было все хорошо доделать и только потом открывать здание. Скорее всего, скоро полезет плесень, а здесь и беременные, и детки. С учетом того, сколько всего в этот центр вложили, то, что сейчас происходит, — просто странно», — комментируют ситуацию сахалинки, которые проходят лечение в центре.

Sakhalin.Info
Стоимость строительства областного перинатального центра в Южно-Сахалинске составила 4 миллиарда рублей. Площадь центра — 32 тысячи квадратных метров. Из областного бюджета на центр планируется выделить еще 100 миллионов рублей.
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