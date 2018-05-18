На Сахалине в новом перинатальном центре второй раз за месяц обвалился потолок

В перинатальном центре в Южно-Сахалинске, открытом в апреле, второй раз за месяц обвалился подвесной потолок.

Фрагменты потолочных плит упали в коридоре гинекологического отделения, сообщает Sakhalin.info со ссылкой на региональный Минздрав. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пояснили представители областного министерства здравоохранения, из-за посторонних предметов — памперсов и тряпок — засорилась канализационная труба, проложенная над подвесным потолком. В стыке трубы возникла протечка, размочившая потолочные плиты.

«Проблема с трубой в данный момент решена, потолочную плитку заменили», — сообщили представители регионального Минздрава, обратившись с просьбой к пациентам перинатального центра и не выбрасывать в канализацию посторонние предметы.

Это уже второй случай обрушения фрагментов подвесного потолка в перинатальном центре в Южно-Сахалинске. Первый раз потолочные плитки обвалились в конце апреля. Тогда региональный Минздрав связал произошедшее с проверкой систем вентиляции и пожарной сигнализации, проложенными под подвесным потолком.

После первого обрушения Минздрав объявил, что проведено полное обследование всех потолочных креплений, которое показало их надежность. Sakhalin.Info, в свою очередь, сообщает, что перинатальный центр также проверяли общественные организации, которые нашли многочисленные недостатки.