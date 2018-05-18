Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково»
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович избран сопредседателем совета фонда «Сколково». Это место оставалось незанятым после того, как в конце 2017 года фонд покинул бывший президент Intel Крейг Барретт.
Согласно уставу фонда, его совет возглавляют два сопредседателя на общественных началах. Вторым является бизнесмен Виктор Вексельберг, который также занимает пост президента фонда.
«Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике», — прокомментировал назначение Вексельберг.
Аркадий Дворкович с 2012 по 2018 год занимал должность заместителя главы правительства РФ. В новый состав кабинета он не попал.
О возможном назначении Дворковича в «Сколково» СМИ писали сразу же после того, как его фамилии не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, представленном Дмитрием Медведевым. Тогда говорилось, что Дворкович может сменить Вексельберга на посту главы фонда.
Дворкович считается одним из авторов создания инновационного центра «Сколково». Центр был создан в 2010 году, когда Дворкович занимал должность помощника президента Медведева.