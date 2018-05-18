Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково»

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович избран сопредседателем совета фонда «Сколково». Это место оставалось незанятым после того, как в конце 2017 года фонд покинул бывший президент Intel Крейг Барретт.

Согласно уставу фонда, его совет возглавляют два сопредседателя на общественных началах. Вторым является бизнесмен Виктор Вексельберг, который также занимает пост президента фонда.